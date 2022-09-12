前线目击无数死亡 俄国士兵返家心理受创

（法新社俄罗斯北斯哥夫12日电） 照片中，葛里戈耶娃双胞胎姐妹的父亲身穿军服，怀中抱着一只小狗，带着浅笑。但自从他6个月前到乌克兰参与「特别军事行动」，身心受创回家后，这副模样已不复见。

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18岁的伊莉莎维塔．葛里戈耶娃（Elizaveta Grigoryeva）告诉法新社，「他在那里经历了最激烈的战斗，遭遇炮击这一切事情」。

「他说，和他一样经历6小时炮击，会改变一个人，还有那么多死亡。他需要医疗协助。」

双胞胎的家庭本来就对这场战争是否正当意见分歧，父亲从战场带回家的心理创伤，对此更是雪上加霜。

她们的故事也指向一个更广泛、对克里姆林宫而言不太愉快的问题：俄乌战争不仅对家庭造成严重损失，也撕裂了一些家庭。伊莉莎维塔认为，将有更多军人带着心理创伤回家。

伊莉莎维塔和安娜塔西亚（Anastasaia Grigoryeva）姊妹坚决反对俄罗斯入侵乌克兰。

她们一家人住在靠近俄罗斯与爱沙尼亚边境的北斯哥夫（Pskov），这个人口约20万的城市是俄罗斯第76近卫空中突击师（76th Guards Air Assault Division）的基地，她们的父亲隶属这个伞兵部队。

今年1月，父亲告诉两个女儿，他要到白俄罗斯参加军事演习，会离开几天。但直到6个月后，他才重返家中。

他隶属的部队参与了俄军对乌克兰首都基辅的灾难性突击，俄军最终在3月从乌克兰北部溃败。

调查记者认为，第76近卫空中突击师当时位于乌克兰布查镇（Bucha）附近。基辅和国际调查人员指控俄军在布查镇杀戮平民。

尽管俄国否认伤害平民，但安娜塔西亚和伊莉莎维塔怀疑父亲是否某种程度上参与了这起事件。

伊莉莎维塔说：「他说他没有杀害任何人。但战争本身就是犯罪…所以，支持或是参与战争，早就已经犯罪。」

当俄罗斯总统蒲亭宣布要对乌克兰发动军事行动，两姊妹深感震惊。她们3月初上街抗议，举着标语写道「乌克兰要和平，俄罗斯要自由」。

然而，在北斯哥夫的抗议活动参与人数极少，两姊妹立即遭到拘留。警察威胁要将她们关进监狱，但在被控组织违法集会，缴交约相当于330欧元罚金后，两人得以获释。

正当双胞胎在家乡身陷法律问题时，她们父亲在战场上的情况愈来愈恶化。今年5月，这名43岁的士兵要求家人开始跑行政程序，让他得以自前线返家。

他在6月中旬基于「健康因素」离开战场，现在正在办理退伍手续，结束约20年的军旅生涯。

俄罗斯新通过的法律禁止诽谤军队，代表她们的父亲如果公开讨论在乌克兰的经历，可能面临牢狱之灾。

不过，双胞胎表示，在位于乡间的小木屋以及家中，父亲会公开叙述在战场目击的场景。她们也表示，尽管父亲有时会变得具有攻击性，3人也经常争吵，但父亲依旧没有寻求心理协助。

由于情况愈来愈不受控，双胞胎已于上月离开家中，接受一个女权组织的帮助搬到一处公寓。

不过，两人不希望完全与家中断绝联系。伊莉莎维塔说：「我们爱我们的父亲，我们不会拒绝自己的家人。」

© 2022 AFP