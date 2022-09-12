悼英女王伊丽莎白二世 纽西兰9/26放假

（法新社威灵顿12日电） 纽西兰总理阿尔登今天表示，为哀悼英国女王伊丽莎白二世逝世，将把9月26日订为国定假日，并举行国家追悼会。

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阿尔登（Jacinda Ardern）在首都威灵顿（Wellington）告诉记者说：「我期盼能藉此机会对伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）终身为纽西兰所作服务表示感谢。」

「我们得承认这是70年一次的大事。女王是我们的君主、我们的国家元首。」

她补充说：「她藉由服务公众为纽西兰做出巨大贡献，这标志着一个重要时期的结束。」

国家追悼会将于同日在威灵顿的圣保罗大教堂（Cathedral of St Paul）举行。

阿尔登证实，她将于9月14日离开纽西兰，到伦敦参加女王的葬礼，之后立即转往美国纽约，参加联合国大会。

在纽西兰之前，澳洲宣布9月22日为国定假日以追悼女王。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）也将飞到伦敦，参加女王的葬礼。

澳洲和纽西兰11日正式宣布新英王查尔斯三世（King Charles III）为国家元首。

这两个英国的前殖民地已经独立了数十年，但仍奉英国国王为国家元首。

© 2022 AFP