抗通膨面临经济衰退 美财长：仍有望避免严重衰退

（法新社华盛顿11日电） 因为对抗通货膨胀可能导致国内经济成长放缓，让美国正面临经济衰退的「风险」，但美国财政部长叶伦今天表示，严重衰退仍有机会避免。

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叶伦（Janet Yellen）告诉美国有线电视新闻网（CNN），「美国联邦准备理事会（Fed）为应对通膨收紧货币政策」，引发经济衰退风险。

叶伦说：「这肯定是我们正在监控的风险，但我们有强劲的劳动力市场，我认为保持这种状态是有可能的。」

美国6月消费者物价指数（CPI）年增9.1%，增幅再创40年来新高，然后在7月小幅回稳。面对通膨飙升，央行正逐步调高其关键利率，以缓解消费者物价压力，盼望此举能发挥作用，不会让美国这个世界最大经济体脱离常轨。

商业银行以联准会的关键利率来设定利率条款，然后提供给个人和企业客户。较高的利率会减少消费和投资。

决策者面临的挑战是在通膨变得危险且难以挽回前将其平息，同时不让美国经济陷入恐在全球引起震荡的衰退。

叶伦说：「通膨太高了，我们必须把它降下来。」

联准会寻求适度降温经济成长压低通膨、同时不致造成衰退的所谓「软着陆」，让通膨回落到2%区间。

叶伦说：「我相信有办法可以实现这样的目标，长远来看，如果通膨没有获得控制，我们就不可能会有强劲的劳动力市场。」

尽管美国2022年头两季的国内生产毛额（GDP）出现萎缩，符合衰退典型定义，但叶伦再次强调，情况并非如此。

她强调说：「我们并未陷入衰退，劳动力市场异常强劲�每个在找工作的人，几乎都有两个职缺可供选择。」

美国劳动力市场吃紧，劳工短缺问题已持续一段时间。

8月失业率略有上升，达到3.7%，部分原因是有更多人加入劳动力市场，说明许多受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响者正在重返劳动市场。

© 2022 AFP