拜登亲赴五角大厦 雨中献花缅怀911遇难者

（法新社纽约11日电） 美国911恐怖攻击事件今天届满21周年，总统拜登亲赴五角大厦，在雨中献上花圈，缅怀当年在这场攻击中牺牲的美国人。​盖达组织（Al-Qaeda）成员2001年9月11日劫持4架民航客机，冲撞世界贸易中心双塔和五角大厦，夺走近3000条人命，开启美国在阿富汗和中东历时多年的反恐战争。

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拜登今天前往当年遭遇攻击的另一个地点、美国国防部五角大厦，在连绵不断的雨势中献上花圈后，将右手放在左胸的心脏位置。

拜登在演说中沉重表示：「我知道，对于所有失去至亲的人们来说，21年既是一生，也是一瞬。」

「从那天起，美国历史发生了变化，但永远不会改变的是（攻击者试图挫败的）美国精神。爱与牺牲、慷慨、雍容与坚忍的美国精神。」

拜登也忆起，攻击发生后数小时，已故英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）向美国人民传递了触动人心的讯息。伊丽莎白二世刚于本月8日逝世，享耆寿96岁。

拜登说，她提醒了大家，「悲伤是我们为爱付出的代价」。

第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）也出席了纪念仪式。她提到，当年联合航空93号班机上的40名乘客与机组人员挺身反击劫机犯，阻止一场原本可能锁定华府国会大厦的攻击，拯救了许多人命，可能也救了拜登。时任参议员的拜登当时正搭乘美国铁路公司（Amtrak）列车前往华府。

她说，911事件「触动我们所有人、改变我们所有人。它提醒我们，只要心存勇气和善念，我们就能成为黑暗中的一盏明灯」。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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