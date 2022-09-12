泽伦斯基：俄蓄意毁民生设施 应为乌东停电负责

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天说，俄罗斯要为乌国东部各地大停电负起责任，并指责俄方蓄意破坏民生基础设施。

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乌克兰哈尔科夫（Kharkiv）和顿内茨克（Donetsk）地区全面停电，札波罗热（Zaporizhzhia）、第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）和苏米（Sumy）也有部分地区停电，泽伦斯基指责「俄罗斯恐怖分子」应为此负起责任。

泽伦斯基在社群媒体发布声明表示，这其中并没有军事设施，俄方「目的是剥夺民众使用照明和暖气」。

估计受停电影响地区合计约有900万人口，包括俄罗斯控制的领土。

值此之际，乌克兰军队声称已夺回乌东数十个城镇和村庄。

宣布停电之后不久，苏米、第聂伯罗彼得罗夫斯克和波塔瓦（Poltava）地区的官员说，电力已经恢复。

俄罗斯的攻击也造成铁路中断，国家铁路服务部门宣布整个东部地区的火车都误点，包括境内第二大城哈尔科夫。

乌克兰外交部发言人尼柯兰科（Oleg Nikolenko ）说，俄罗斯的袭击是「他们在乌东遭受巨大损失及撤退之后的绝望举动」。（译者：纪锦玲）

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