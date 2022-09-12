联合国谴责 俄罗斯恫吓反战民众侵犯人权

（法新社日内瓦12日电） 对于俄罗斯民众因为表达反对乌克兰战争而遭到「恫吓」，联合国代理人权事务高级专员纳希夫今天予以谴责，并警告这是侵害基本自由。

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纳希夫（Nada Al Nashif）在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）第51届会议开幕式发言，对于「发声反对乌克兰战争的人遭到恫吓、限制与制裁」等情况予以抨击。

纳希夫警告，这些做法「妨碍行使宪法保障的基本自由，包括自由集会、表达意见与结社的权利」。她也对于「记者遭到施压、网路资源被封锁及其他形式的言论审查」表示谴责，指称这「与媒体多元化相抵触，并且侵犯取得资讯的权利」。

纳希夫目前代理联合国人权事务高级专员，直到接替前高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）的图克（Volker Turk）上任。本届联合国人权理事会会议将持续至10月7日结束。

纳希夫还表示，对于莫斯科采取措施，将被视为「受到外国势力影响」的个人纳入「外国代理人」认定范围，「我们要求俄罗斯联邦重新考虑这些措施」。

她并呼吁克里姆林宫，勿将「未揭露与被视为反对俄罗斯联邦『安全』的国家、外国或国际组织的代表接触」认定为犯罪。

今年稍早联合国人权理事会下令，对于俄罗斯部队2月24日全面侵略乌克兰后在当地的侵犯人权行为，进行高层级调查。

不过，联合国人权理事会持续面临愈来愈大压力，要求它也关注在俄罗斯境内的破坏人权行为。

人权团体并呼吁欧洲联盟（EU）成员国带头提出决议案，指派一名独立专家担任特别报告员（Special Rapporteur）来检视相关情况。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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