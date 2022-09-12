赛普勒斯黄金护照弊案 政治人物10月受审

（法新社尼柯希亚12日电） 赛普勒斯法院今天裁定，遭控向中国投资人出售护照的前议长等人将于10月受审。外媒先前踢爆，数百名中国富商与政要透过投资取得赛国国籍，争议计画曝光后已于2020年11月取消。

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欧洲联盟（EU）成员国赛普勒斯首都尼柯希亚（Nicosia）的刑事法院表示，前国会议长西卢里斯（Demetris Syllouris）、前国会议员乔凡尼（Christakis Giovani）与旗下房地产公司高阶经理安东尼奥（Antonis Antoniou），以及律师皮塔吉斯（Andreas Pittadjis）的案件，将自10月26日开始审理。

根据官方赛普勒斯新闻社（Cyprus News Agency）报导，4人遭到阴谋颠覆国家、贿赂和贪污等罪名起诉。他们先前已各支付3万至5万欧元不等的保释金有条件保释。

赛普勒斯2013年推出「赛普勒斯投资计画」，吸引外国人以投资房地产等方式获得「黄金护照」（Golden Passport），取得赛国国籍，投资门槛为250万欧元（约新台币7750万元）。

2020年8月，半岛电视台（Al Jazeera）发布标题为「赛普勒斯文件」（Cyprus Papers）的调查报导，踢爆近500名中国富商以投资方式获得赛普勒斯护照，包括亚洲女首富杨惠妍以及多名人大代表、政协委员和国企干部。依中国法律，这些政协委员、人大代表和国企干部应丧失中国籍和政治职务。

报导还指控，一些赛普勒斯高级官员准备帮助一名有犯罪前科的中国假投资人，利用投资取得赛国护照。时任议长西卢里斯和反对派共产主义政党艾克尔党（AKEL）的议员乔凡尼，被偷录到试图帮助这名逃亡的中国人取得护照。

报导曝光后，赛普勒斯政府委任前法官尼可拉托斯（Myron Nicolatos）进行公开调查。

调查发现，从2007年到2020年，赛普勒斯政府无数次违法给予6700多人国籍；期间核发的这6779本护照，有53%缺乏尽职调查（due diligence）或充分背景调查。

调查报告还显示，赛普勒斯「黄金护照」计画实施期间，带来的收入达到80亿多欧元（约新台币2480亿元）。（译者：施施/核稿：张正芊）

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