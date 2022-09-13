与亚塞拜然冲突再起 亚美尼亚至少已49军人阵亡

（法新社叶里凡／伊斯坦堡13日电） 亚美尼亚共和国今天表示，至少已有49名军人在与亚塞拜然的冲突中阵亡。这是这两个敌国自2020年因相互争夺的纳戈尔诺．卡拉巴赫地区而爆发战事以来的最严重冲突。

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双方军队今天凌晨沿着动荡的边界爆发战斗，邻近纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）。

亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）在位于首都叶里凡的国会中说：「此刻我方已有49名军人阵亡，遗憾的是，这并非最后总数。」

他说，在亚塞拜然凌晨发动的猛烈炮击过后，目前战况的激烈程度已缓和。

亚塞拜然国防部则表示，该国军队是回应亚美尼亚方面的挑衅，否认亚塞拜然军队攻击民生基础设施，并表示有些官兵已在冲突中丧生，但未透露人数。

亚美尼亚今天稍早向各国领袖求助，并表示，亚塞拜然军队企图侵入其领土。

亚美尼亚国防部表示，国防部长帕皮基安（Suren Papikyan）已和俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）通话，双方就「亚塞拜然对亚美尼亚主权领土的侵略行动」进行讨论，也「同意采取必要措施稳定局势」。

土耳其今天则表态，坚决支持区域盟邦亚塞拜然，要求亚美尼亚对亚塞拜然「停止挑衅」。

土国外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）在与亚塞拜然外长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）通过电话后推文说：「亚美尼亚应停止挑衅，专注在与亚塞拜然进行和平谈判与合作。」

亚美尼亚和亚塞拜然1990年代和2020年曾为纳卡区争议而两度交战，这个亚美尼亚人居住地区现由亚塞拜然管辖。

土耳其在2020年战火中支持亚塞拜然，当时土国提供的战斗无人机协助亚塞拜然夺回了纳卡区的大片土地。

© 2022 AFP