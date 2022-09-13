乌克兰对俄军反扑 布林肯：已有重大进展

（法新社墨西哥市12日电） 乌克兰对俄罗斯军队的反扑仍在初期阶段，但美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，乌军已获「重大进展」。

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布林肯在墨西哥参加经济会谈时，被问到他对俄乌战争近期发展的评估。

俄罗斯本月10日放弃在乌克兰东北部的关键堡垒，象徵吞下俄乌战争爆发以来的最大失败，乌克兰部队最近几天又收复了数十个城镇。

布林肯在墨西哥市的记者会中说：「他们的行动经过非常有条理地计划。当然，其中也有美国和其他许多国家的大力支持，确保了乌克兰手上握有发起这次反攻所需的装备。」

布林肯表示，俄乌冲突可能还会持续一段时间，因为俄罗斯仍有可观兵力和武器在乌克兰，俄军也还在「不分青红皂白地」攻击平民和民用设施。

他说：「俄罗斯做出这种侵略行为，我认为，有鉴于俄方付出的代价，他们可以，也应该停止（战争）。」

针对欧洲联盟（EU）提议恢复2015年限制伊朗核子武器发展的协议，布林肯提到，从伊朗的反应看来，短期内不太可能达成协议。

「我没办法给出时间表，只能再次说明，伊朗看来或许是不愿意，或许是无法采取必要措施以达成协议。」

© 2022 AFP