乌军收复伊久姆 居民泪眼相迎

（法新社乌克兰伊久姆12日电） 乌克兰国旗今天再次于伊久姆（Izyum）焦黑的市政府上空冉冉升起，数月前驶入的俄罗斯战车，如今已不见踪影。

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欢天喜地的居民冲到镇上唯一有手机讯号的地方、基地台附近的一座山丘上，打电话给亲朋好友分享喜悦：俄国人走了！

乌克兰军队在迅雷不及掩耳的反攻行动中击退2月24日入侵的俄军，光复许多失土，这座东部城市也是其中之一。

伊久姆居民看到乌军情绪激动，61岁的内索雷娜（Nadiya Nesolena）告诉法新社：「我们含着眼泪欢迎他们，我们等他们等了好几个月…非常开心。」

位于哈尔科夫（Kharkiv）地区的伊久姆战前有5万居民，4月起完全落入俄军控制，成为俄军主要补给地。

内索雷娜说，俄军掌控下的居民生活「非常艰困」，记忆中只有不断的轰炸、严寒和饥饿，但她说自己是少数「幸运儿，能有间附地下室的房子以及一些粮食」。

伊久姆周边处处可见俄罗斯占领痕迹，市内多处冒着白烟，来自10日俄军撤离时，军需库爆炸持续延烧的火势。

伊久姆市政府现在升起了乌克兰国旗，但建筑物满目疮痍，一如市内许多地方，平房、公寓大楼、商店、桥梁、学校、宗教建筑，很多都毁于战火。

一幅巨大的看板依然点缀着这座城市，上头挂着俄罗斯国旗，写着「我们是俄罗斯，一个统一的国家」。

乌克兰士兵仍忙着守卫阵地，还没有时间拆除这些看板。

回到基地台边的山丘，64岁的库洛茨卡（Yuriy Kurotshka）欣喜若狂，因为他生活的城市又回到了乌克兰手中。

「坏事最终都会结束的。」

他正试图联系3月间俄军首次进驻这座城市时逃往基辅的家人。库洛茨卡想告诉乌军：「拜托永远都不要离开，别把我们交给这些俄罗斯人！」

© 2022 AFP