亚美尼亚与亚塞拜然边界再爆冲突 传有军人丧命

（法新社亚美尼亚首都叶里凡13日电） 亚美尼亚和亚塞拜然今天传出大规模边界冲突，造成亚塞拜然军人丧命。两国素来不睦，这次事件是双方爆发的最新一波冲突。

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彼此相邻的亚美尼亚和亚塞拜然自2020年底为了争夺有争议的纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区）地区而交火，此后经常传出枪战。

亚美尼亚国防部表示：「今天凌晨零时5分，亚塞拜然动用火炮和大口径武器，朝着葛利斯（Goris）、索特克（Sotk）、贾牧克（Jermuk）等城市的方向，对亚美尼亚的军事阵地展开密集炮轰。」此外，亚塞拜然还出动了无人机。

亚塞拜然国防部则指控亚美尼亚在边界的达什凯桑（Dashkesan）、克尔巴贾尔（Kelbajar）、拉钦（Lachin）等地区附近「从事大规模破坏性活动」，还说亚塞拜然的军事阵地遭到「迫击炮等武器攻击」，「折损了（亚塞拜然）军人」，但未提到人数。

亚美尼亚上周指责亚塞拜然在边界枪战中杀害一名亚美尼亚军人。

亚塞拜然今年8月曾说己方折损了一名军人；卡拉巴赫的军队也表示，有两名军人丧命，另有十多人受伤。

亚美尼亚和亚塞拜然之间的冲突最早于1980年代末期爆发，亚美尼亚占领纳卡区附近的大片领土，当时两国都是苏联加盟共和国。国际向来承认纳卡区为亚塞拜然领土，但当地居民多是亚美尼亚人。

1991年苏联解体，纳卡区的亚美尼亚族裔分离主义分子趁势脱离亚塞拜然，随后爆发的冲突夺去约3万条人命。

亚美尼亚和亚塞拜然于2020年再为纳卡区交战，在俄罗斯调停下达成停火协议。

根据停火协议，亚美尼亚让出控制数十年的大片领土给亚塞拜然，俄罗斯还部署约2000名维和人员，确保这项脆弱的协议得以落实。

欧洲联盟4、5月在布鲁塞尔举办调解谈判，亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）同意就未来的和平条约「进一步讨论」。

© 2022 AFP