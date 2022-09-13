将野生袋鼠当宠物养 澳洲男子遭攻击致死

（法新社雪梨13日电） 澳洲警方今天表示，一只野生袋鼠涉嫌杀害将它当宠物饲养的77岁男子，据信这是澳洲86年来首次发生袋鼠攻击致人于死的事件。

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警方表示，这名身分尚未确认的男子11日下午在西澳州南部人烟稀少的小镇雷孟（Redmond）一栋房屋中，被亲戚发现「伤势严重」。

西澳州警方发言人说：「据信这名男子在当天稍早遭袋鼠攻击。」 救护人员赶到现场，这名男子当场死亡。

警方发言人说：「在那栋屋子中，有一只袋鼠阻止救护人员靠近这名受伤男子。」

警方表示，他们不得不开枪射杀这只袋鼠，因为它「对紧急救援人员持续构成威胁」。警方称，这只野生袋鼠据信被该名男子当作宠物饲养。

虽然这只袋鼠种类尚未确定，但西澳州大南部地区是西部灰袋鼠的大本营。雄性西部灰袋鼠最高可达2.2公尺、体重70公斤。

澳洲媒体报导，据信上次发生类似事件是1936年。根据「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald），当时一名38岁男子为了救两只宠物狗，与一只大袋鼠发生肢体冲突，导致下巴骨折、头部严重受伤死亡。（译者：纪锦玲）

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