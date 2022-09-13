斯里兰卡由中资打造电视塔中看不中用

（法新社可伦坡12日电） 斯里兰卡首都可伦坡向中国举债兴建的绿柱紫顶高耸电视塔，已经成为落跑前总统拉贾帕克萨家族与北京亲密关系的象徵。根据营运公司说法，这座地标本周终于要对外开放。

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从可伦坡各地都可以看见耗资估达1亿1300万美元兴建的350公尺高莲花塔（Lotus Tower）。自从2012年拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）担任总统期间动工以来，这高塔就一直摆脱不了贿声贿影纠缠。

经济危机引发长达数月民怨沸腾，拉贾帕克萨7月于大批示威者闯入前逃出总统府，后来在海外宣布辞职。

莲花塔是马兴达．拉贾帕克萨治下运用中国贷款兴建的数个「白象」计画其中之一。

国营可伦坡莲花塔管理公司（Colombo Lotus Tower Management Company）今天表示，决定于15日开放观景台，用门票收入来弥补亏损。

公司执行长萨玛拉辛赫（Prasad Samarasinghe）告诉记者：「我们不能把它关着，维护成本可观。我们想要赚取建筑的维修保养费用，把它变成娱乐中心。」

可伦坡莲花塔管理公司希望出租办公室和商店空间，包括观景台下方的旋转餐厅，在那里可以饱览拥挤的可伦坡��景和印度洋海景。

广电业者表示，莲花塔发出的电波无法涵盖全岛，也无法改善目前得从斯里兰卡中部一座山传送的讯号，是座毫无用武之地的电视塔。

马兴达．拉贾帕克萨想仿造北京405公尺高的中央广播电视塔，这个满足他虚荣心的计画今天被当地一家媒体斥为「虚荣和浪费的登峰造极案例」。

他于2005到2015年执政期间向中国大举借款投入一个又一个中看不中用的大型基础建设。类似计画也包括可伦坡2017年将一个深水良港租给北京99年。

当前经济危机部分归咎于占可伦坡510亿美元外债10%的中国债务。斯里兰卡4月债务违约后，本月稍早就290亿美元有条件纾困案与国际货币基金（IMF）达成协议，但是斯里兰卡政府必须与中国在内债权国敲定重整债务协议。

截至目前北京仅愿意对可伦坡提供额外贷款，没有削减未偿还债务。

中国透过其一带一路倡议，已在亚洲、非洲和欧洲豪掷数千亿美元资金，推动基础建设计画，却也因此导致各国深陷债务陷阱而遭人诟病。

© 2022 AFP