方济各访哈萨克 无缘见东正教领袖谈俄乌冲突

（法新社教宗专机上13日电） 天主教教宗方济各的医疗团队先前建议他短期内不要前往正与俄罗斯交战的乌克兰，他今天转而带着和平讯息前往局势紧张的中亚，将在哈萨克访问3天。

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方济各（Pope Francis）将在哈萨克首都努尔苏丹（Nur-Sultan）参与14日至15日举行的跨宗教峰会。他因苦于膝痛而被迫坐轮椅，他也承认必须放慢脚步，或考虑退休。

方济各于义大利时间上午7时35分搭乘义大利航空运输公司（ITA）飞机，从罗马的费乌米奇诺机场（Fiumicino Airport）启程。

这是85岁的方济各自2013年被选为教宗以来的第38趟国外访问行程。他11日说，此行「是兄弟之间对话的机会，由大家对和平的共同愿望所激发，而这个世界正渴求和平」。

俄罗斯东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切。基里尔原本也可能参加峰会，但最后退出，打破了外界对他与方济各会面讨论俄罗斯与乌克兰冲突的希望。

方济各呼吁和平，谴责「残酷且无意义的战争」；基里尔则替蒲亭所谓「特别军事行动」和打击「俄罗斯内外敌人」的作为辩护。

这场在哈萨克举办的跨宗教峰会，预料将有来自50个国家、约100个代表团参与。

中国国家主席习近平后天也将抵达哈萨克，但预料两人不会会面。

© 2022 AFP