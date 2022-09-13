联合国指控塔利班 骚扰讯问驻阿富汗女性职员

（法新社喀布尔12日电） 联合国驻阿富汗援助团（UNAMA）指控塔利班当局，对在阿富汗工作的所属女性职员进行恐吓和骚扰，包括今天拘留3名女性进行讯问。

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法新社报导，自去年8月塔利班接管阿富汗以来，对妇女和女孩采取严格限制，要求她们遵守伊斯兰严苛规定，而实际上是将她们排除在公共生活之外。

联合国驻阿富汗援助团声明指出：「阿富汗实质当局（塔利班）对联合国在阿富汗的女性员工骚扰情况持续出现。」

援助团举例说，3名为该组织工作的阿富汗妇女，今天被当局武装安全人员「特别点名，暂时拘留并讯问」。

对此事件，联合国援助团并未提供进一步细节。

阿富汗政府发言人卡里米（Bilal Karimi）否认联合国这项指控。他在给媒体的声明中说：「联合国驻阿富汗援助团发布的讯息不实...没人被拘留。」

卡里米说：「在坎达哈省（Kandahar）一次女性聚会中，当局要求这些女性提出解释时，发现她们是联合国雇员，之后就将她们释放了。」

卡里米并未说明那是什么样的聚会，或有多少妇女参加。

联合国驻阿富汗援助团提出指控的数小时之前，联合国高层专家才警告，阿富汗的人权状况全面恶化。

联合国阿富汗人权问题特别报告员班奈特（Richard Bennett）在日内瓦指出，自塔利班掌权以来，尤其是女性的公民、政治、经济、社会和文化等方面权利出现「惊人的倒退」情况。（译者：纪锦玲)

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