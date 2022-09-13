肯亚总统鲁托宣誓就职 数万人涌会场酿推挤受伤

（法新社奈洛比12日电） 肯亚总统鲁托（William Ruto）的就职典礼今天登场，可容纳6万人的体育馆早在清晨就满座，但人们依然试图爬墙、硬闯希望见证历史，却因人踩人、推挤而造成数人受伤。

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肯亚总统当选人鲁托今天在体育馆宣誓就职前，因为人群试图强行挤进体育馆，造成多人受伤。

电视台画面显示，上百人试图爬墙进入首都奈洛比有6万个座位的卡撒拉尼（Kasarani）体育馆，这里早在黎明之前就塞满了观礼群众。

画面中可以看到入口处有数十人挤成一团，摔倒压在彼此身上，救护人员则忙着把人们抬到一旁待命的救护车上。

这场就职典礼预计有20位国家元首与会，现场许多观众身穿象徵鲁托政党的亮黄色衣服并挥舞着肯亚国旗。

警方发言人表示，体育馆在清晨5时就已满座，并呼吁肯亚民众在家里观看这一系列活动，他表示：「为了成为历史的一部分，大量肯亚民众争相涌入体育馆。」

根据法律规定，鲁托必须在今天下午2时宣誓就职。目前距离8月9日总统大选已约5周，当时他以些微差距击败对手欧丁嘉（Raila Odinga）。

分析家指出，如何将一个饱受生活成本危机和严重干旱冲击而且陷于分裂的国家导向正途，是鲁托上任后将面临的艰难任务。

然而，智库国际危机组织（ICG）表示，扭转肯亚经济命运的任务可能不是件容易的事，并敦促鲁托迅速因应挑战。

© 2022 AFP