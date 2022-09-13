莫斯科入侵乌克兰遭遇挫败 中俄关系料将更趋紧密

（法新社北京13日电） 俄罗斯也许正在乌克兰战场上以及西方惩罚性制裁下蒙受巨大损失，但中国对俄罗斯总统蒲亭的支持和中俄友谊「无上限」，态度依旧坚定。

广告 继续浏览后续

中国领导人习近平本周将在乌兹别克举行的上海合作组织峰会与蒲亭（Vladimir Putin）会面，这一公开展现团结的作法，与美国因俄罗斯侵略乌克兰而带头孤立莫斯科的行动背道而驰。

尽管北京未明确支持莫斯科入侵乌克兰，但在战争至今6个月期间，中俄稳步建立经济和战略关系，习近平并向蒲亭保证他支持俄罗斯的「主权与安全」。

分析人士称，随着中美关系急剧下降，北京认为有必要与这个庞大的北方邻国培养好关系。

华府智库史汀生研究中心（Stimson Center）中国计画项目主任孙韵（Yun Sun）告诉法新社：「无论俄罗斯（在乌克兰）是否获胜，中国都将寻求与俄罗斯紧密联系，这主要是由美中关系现状所决定的。」

孙韵说，身为世界第2大的核子强国，「俄罗斯不是一个可以被排除的地缘政治大国」。中国视俄罗斯为重要合作伙伴，能改变华盛顿所主导的国际体制。

中国外交事务主管杨洁篪昨天告诉俄罗斯驻华大使德尼索夫（Andrey Denisov），习近平和蒲亭可以共同合作，「推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展」。

在贸易方面，中国近几个月增加俄罗斯石油进口，从5月到7月俄罗斯连续3个月成为中国最大的石油供应国，这有助于抵消莫斯科的损失。

几年来中美关系一直令人担忧，贸易战并无缓和的迹象，华盛顿还指责北京侵犯人权。8月，美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台激怒北京，双方关系再创新低。

上周，习近平派中国人大常委会委员长栗战书赴俄罗斯与蒲亭会面。中国官媒报导，栗战书告诉蒲亭：「两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度。」

栗战书访俄正值俄罗斯在乌克兰经历一系列重大军事逆转，乌军重新夺回大片领土。分析家孙韵表示，俄罗斯「若在战争中被削弱，对中国来说不一定是坏消息，因为这将让北京在双边关系中变得更具主导地位」。

仔细观察栗战书的访问还可以发现，即使莫斯科将北京描绘成其入侵的支持者，中国仍力图避免因乌克兰战争而遭到西方制裁。

俄罗斯国会一份文件宣称，栗战书曾表示：「我们完全理解俄罗斯为保护其关键利益而采取所有措施的必要性，我们正在提供我们的协助」。

这句话却未出现在中国官方的报导中，说明双方信息脱节。

美国约翰霍普金斯高等国际研究学院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事务教授白兰斯（Hal Brands）上周在推特上评论称：「随着俄罗斯处境恶化，蒲亭将寻求中国提供更多支持。」

本周，习近平和蒲亭将在峰会场边会晤。这将是蒲亭自2月访问北京以来两人首次会面。

华盛顿美利坚大学（American University）研究威权政体学者唐志学（Joseph Torigian）表示，两人这次会面是「在战场非常动荡的时刻举行，这可能意味俄罗斯特别希望得到中国的协助」。

他告诉法新社：「我们不晓得这个要求会有多困难，也不知道中国认为在不牺牲自己经济利益的情况下，能够提供多少帮助。」

© 2022 AFP