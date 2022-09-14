伊丽莎白二世辞世英国哀悼 反君主制声音遭淹没

（法新社伦敦14日电） 深孚众望的英国女王伊丽莎白二世辞世，媒体铺天盖地报导，颂词四处可见，女王之子已继位为国王查尔斯三世（King Charles III），提倡废除君主、改制共和的声音则遭到淹没。

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在英国，希望看到君主制废除的人仍属少数。民调机构「舆观」（YouGov）6月调查显示，只有22%的受访者希望拥有民选国家元首，62%的人希望保留王室。

另一项舆观调查显示，伊丽莎白二世（Elizabeth II）辞世的消息传出后，有44%的英国人哭泣。

查尔斯受欢迎程度远不如他的母亲，长期以来，鼓吹英国改制共和的人，一直都把查尔斯继位视为可以说服众人的关键时刻。

一名女性示威者12日在伦敦国会大厦外，手持「这不是我的国王」（Not My King）抗议标语，遭警察带走，成为警方挨批不当对待抗议者的最新事例。女子被带往他处后告诉法新社：「他是一个未获认可的国王，这样不对。」

英国反君主制组织「共和国」（Republic）在向王室表达「哀悼」后，在查尔斯于一场盛大仪式中获宣告为国王之际，很快恢复批评立场。

根据其声明：「宣告新国王有辱民主。自1952年上次君主继位后，英国几已改头换面。在这个现代民主社会，我们的国家元首不能不经辩论或合法性免受挑战，迳行接下这个角色。」

批评者在社群媒体上张贴类似讯息。

身为铁杆共和派的左翼小报「每日镜报」（Daily Mirror）专栏作家马奎尔（Kevin Maguire）发推文：「这种登基速度是为了避开君主世袭的讨论和辩论，执行建制角色的电视评论员忽略了这个事实。」

反君主制组织「共和国」负责人史密斯（Graham Smith）坚称「查尔斯（比起他已故的母亲）是个更好批评的人」。

史密斯告诉法新社：「他无法吸引到跟女王一样的支持。我们注意到很多人在谈这件事，社群媒体上的状况是如此。」

然而「舆观」昨天公布的民调指出，查尔斯的支持度已大幅增长，认为他会善尽己任的人飙升至63%，远高于5月的32%。这对渴望改变的人来说很不幸。

伦敦大学学院（University College London）的宪法专家哈泽尔（Robert Hazell）表示，「只要查尔斯国王不犯错」，他对于近期发生剧变的可能性备感怀疑。

他说：「在现代英国，支持改制共和的人非常少。过去30、40年来，民调明显维持一致。」

对于涌向白金汉宫（Buckingham Palace）的群众而言，这种摆脱英国认同核心制度的想法，看起来很不可思议。

62岁的毕绍普（Julie Bishop）加入群众时说：「经过这么多世纪，很难想像别的情况。」

© 2022 AFP