前推特资安主管国会作证 有利马斯克放弃并购案

（法新社华盛顿13日电） 推特（Twitter）股东同意马斯克以440亿美元收购的交易案时，对外揭发推特问题的前资安主管扎特科今天在美国国会作证时指出，这个社群媒体无视他曾向公司提出的安全警告。

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尽管身家亿万的马斯克（Elon Musk）企图退出并购案，但推特股东做出的决定为这宗交易清除路障。推特已诉诸司法迫使马斯克完成收购，不过分析师表示，推特下个月开庭时，扎特科（Peiter Zatko）证词将对他的前东家造成更大的压力。

扎特科原是一名称为Mudge的知名骇客，他在联邦参议院听证中表示：「我今天在此，是因为推特领导阶层误导大众、议员、监管者，甚至是自家公司董事。」

他说，在他2020年底担任推特资安主管至今年1月遭解雇期间，他试图警告管理阶层慎防骇客攻击或数据遭窃的安全漏洞，但无济于事。

扎特科在参院司法委员会开场时指出：「他们不知道拥有什么数据、存放何处，或数据来自何处。所以，不令人意外的是，他们无法保护数据安全。」

扎特科作证指出，他曾向执行团队提供公司出现问题的具体证据，且「一再示警」。

他表示：「说白了，推特领导阶层无视其工程人员，因为领导阶层主要成员欠缺理解问题严重性的能力。」

「然而更重要的是，他们因主管奖励报酬而将利润置于安全之上。」

扎特科今年8月对美国媒体爆料，对特斯拉（Tesla）执行长马斯克而言时机绝佳，因马斯克已藉此当成他放弃这宗440亿美元交易的部分理由。

马斯克称推特上机器人帐号泛滥，是他放弃这宗交易的理由之一；推特则提告迫使他完成并购，这起官司订10月17日开庭。

© 2022 AFP