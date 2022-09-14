化石燃料不扩散 世卫与200团体吁制订国际公约

（法新社巴黎14日电） 约200个卫生组织和1400多名医疗专业人员写信呼吁各国政府，制定具约束力的国际条约，以逐步淘汰化石燃料，他们称化石燃料「对人类健康构成严重且不断升高的威胁」。 法新社报导，这封推动「化石燃料不扩散条约」的信函指出，此一国际公约的作用类似于世界卫生组织（WHO）的「菸草控制框架公约」（Framework Convention on Tobacco Control），只是这次的有害受控物质是煤炭、石油和天然气。 世卫也加入各地卫生组织行列，签署了这封信。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）声明指出：「现代人对化石燃料的依赖不仅是破坏环境的行为，从健康角度来看，这是一种自我毁灭的行为。」

这封信呼吁各国政府制定并实施具有法律约束力的机制，立即停止所有未来扩大使用化石燃料的行为，并逐步淘汰现有的生产。

主要来自燃烧化石燃料的空气污染，和每年700万人死亡有关联。

信中说，逐步淘汰化石燃料，单是每年就可以防止360万人因空气污染而死亡。（译者：纪锦玲）

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