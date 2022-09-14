泽伦斯基亲临乌克兰伊久姆市 矢言迈向胜利

（法新社基辅14日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天造访东部的伊久姆市（Izyum），参加升旗仪式和唱国歌。这座城市是基辅（Kyiv）当局最近发起闪电反攻，并从俄军手中收复的最大城市之一。

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乌克兰军方在社群媒体上发声明说，泽伦斯基与军官「参加」一场升旗仪式，让乌克兰国旗在伊久姆市飘扬。伊久姆是俄国企图占领乌东顿巴斯地区（Donbas）的关键。

泽伦斯基办公室另行公布的照片显示，身穿暗绿色服装的他在侍卫簇拥下与军人自拍、在升旗仪式上视导官兵。

泽伦斯基在社群媒体上一段声明里说：「我国的蓝黄色国旗已飘扬在脱离占领的伊久姆，也将飘扬在每一座乌克兰城市与村庄。我们的行动方向只有一个，那就是前进并迈向胜利。」

近日乌军在毗邻俄罗斯的东北部哈尔科夫州（Kharkiv）势如破竹，也沿着黑海沿岸赫松州（Kherson）附近的南方前线夺回土地。

基辅政府表示，乌军自9月初以来已夺回数百座村庄、城镇和城市，这些地方原本被2月24日入侵乌克兰的俄军占领。

然而莫斯科政府今天表示，俄军以「大规模空袭」回击哈尔科夫州被乌军收复的地区，并宣称造成乌军损失硬体和人员，但未提出证据。

在今天更新的战场消息中，俄国也宣称在南部赫松州和札波罗热州（Zaporizhzhia）俘虏了数十名乌克兰军人。

负责东部顿内茨克州（Donetsk）的乌克兰官员表示，过去24小时，俄军对地处前线的顿内茨克州全境发动攻击。州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）表示有一名平民死亡，并再度呼吁所有平民撤离，形容这项命令「关乎生死」。

顿内茨克州部分区域2014年起即受到亲俄分离主义者掌控。

© 2022 AFP