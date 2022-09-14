犯罪猖獗 瑞典小城选民团结支持极右派

（法新社瑞典舍布市14日电） 瑞典11日举行国会大选，极右派瑞典民主党（SD）成了大赢家。南部舍布市（Sjobo）因犯罪率飙升，促使当地选民团结支持瑞典民主党，让该党在这个小城市取得最佳成绩。

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一度被其他政党避之唯恐不及的瑞典民主党这次获得大约20%选票，一跃成为第2大党，仅落后1930年代以来一直主导瑞典政治的社会民主党（Social Democrats）。社会民主党本次选举得票率为30.5%。

位于瑞典最南部斯卡尼区（Skane）的舍布市有两万居民，42.7%选民投票支持瑞典民主党。在反移民情绪推动下，该党于2010年首次进入国会，从那时起舍布市一直是民主党的地盘。

来自伊拉克北部的49岁移民阿布杜拉（Hama Abdulla）在舍布市主要广场经营水果摊。他不说自己票投给谁，但对标榜民族主义和反移民的瑞典民主党获得大胜并不意外。

阿布杜拉说：「火烧车、枪击…在（首都）斯德哥尔摩（Stockholm）、哥特堡（Gothenburg）和我在报纸上读到的其他地方都曾发生。但在南部斯卡尼区最为常见。」

他补充道：「人们对此感到厌恶。我有很多朋友是移民，他们仍然投票支持瑞典民主党。」

离舍布市40分钟车程的瑞典第3大城马尔默（Malmo），几乎每天发生帮派枪击和爆炸事件，尤其是在弱势族群社区。

瑞典民主党选举成绩最佳的前5名，都是在类似舍布市这样的斯卡尼农村城镇。但过去20年，该党支持度在瑞典各地上扬，尤其农村地区和小型工业城镇。这些地方曾是社会民主党的票仓，如今其支持度正在下降。

瑞典民主党主要吸引男性、工人阶级和退休人员，后两者过去也长期支持社会民主党。当局一直难以防堵帮派暴力扩散，如今已从大城市蔓延到小城镇，而瑞典民主党对移民和犯罪的强硬立场得到共鸣。

斯德哥尔摩大学研究员兼激进右派政党专家德达里（Sirus Hafstrom Dehdari）告诉法新社，瑞典民主党可以用他们「反建制」（anti-establishment）的资历来宣告主要政党已经失败，特别是社会民主党，而瑞典民主党将带来改变。

官方统计资料显示，舍布市的犯罪率低于瑞典南部其他地区平均水平，当地人口国外出生的比例约为全国平均值的一半。

许多舍布市居民不愿接受采访，但有些人公开承认，移民和犯罪是他们投票选择瑞典民主党的原因。

过去10年内，人口1030万的瑞典迎入约50万寻求庇护的外国移民。

当地瑞典民主党从政人士耶易尔史塔姆（Andre af Geijerstam）告诉法新社：「整体来说，斯卡尼区所遭受移民以及随之而来的犯罪苦害，要比瑞典其他地区严重许多。」

瑞典民主党于1990年代初期，从新纳粹党派和名为「让瑞典保持瑞典」（Keep Sweden Swedish）的运动中成长起来。

此后，瑞典民主党试图洗净自己形象，2012年宣布对种族主义「零容忍」政策，批评者则斥之为表面功夫。耶易尔史塔姆说，「常人」不认为瑞典民主党是个种族主义政党，只有「斯德哥尔摩一群专家」如此。

他说：「我们关注的是与常人产生共鸣的问题。许多其他政客…生活在一个非常不同的世界里，我们常人并不觉得真有这个世界存在。」

11年前从阿富汗移民到瑞典的35岁护理学生莫萨姆（Wazma Mosamem）对瑞典民主党得到的支持感到不舒服。她说：「人们不这么说，但你能感觉到，他们不喜欢移民。他们看电视，认为所有移民都一样。」

莫萨姆表示，她正在学当一名护理人员，将来要为瑞典工作。她的表兄弟们是医生，他们也工作、缴税，所有这一切都归瑞典。

她说：「不过大家看不到这一点，大家只看到一两个人犯罪。」

© 2022 AFP