美共和党人拚选票 堕胎立场悄然改变

（法新社华盛顿13日电） 距离美国11月期中选举剩两个月，共和党部分人士对堕胎立场也悄然改变，因为意识到立场过于极端，恐让他们在这场关键投票付出惨痛代价。

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联邦最高法院6月间推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定，让堕胎议题跃居全国政治辩论中心。

以总统拜登（Joe Biden）为首的民主党受到通货膨胀和经济趋缓双重打击，希望藉由动员捍卫堕胎权的选民保住国会席次。

超保守堪萨斯州近期投票、纽约州初选等多场选举都显示，美国多达6成民众支持堕胎权，这让民主党有理由怀抱希望。

但今天，共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）推出新法案，禁止怀孕15周以上女性堕胎，让局面有了变化。

葛兰姆的法案比共和党许多堕胎提案温和，给予保守派机会对多数支持堕胎权的选民送出立场软化的讯息。

与前总统川普（Donald Trump）亲近的葛兰姆盛赞这项法案有许多优点，还坚称他针对这个问题提供了各方共识的解决方案。

布朗大学（Brown University）政治学家希勒－卡陆尼安（Wendy Schiller-Kalunian）表示，共和党「了解，在2022期中选举，堕胎权会是比民主党和无党籍预期更大的动员力量」。

共和党在部分地区已悄然改变立场，南卡罗来纳州1项禁止女性除了特例外不得堕胎的法案，在共和党议员倒戈加入民主党投票反对后，已胎死腹中。

在全国层级的竞选活动，也看到了共和党候选人态度改变。

在竞争激烈的亚利桑那州，共和党候选人马斯特斯（Blake Masters）直到最近都把堕胎比喻为「大屠杀」。

但这位联邦参议员候选人如今只呼吁禁止「怀孕后期堕胎」，宣称自己立场「与多数美国人一致」。

© 2022 AFP