美国前独立检察官史塔辞世

（法新社华盛顿13日电） 美国柯林顿政府时期调查总统柯林顿与白宫实习生吕茵斯基（Monica Lewinsky）绯闻案，后来导致柯林顿遭弹劾的前独立检察官史塔（Ken Starr）今天辞世，享寿76岁。

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家人发出的声明指出，史塔是因手术并发症，在德州休士顿辞世。

身为前法官和保守的法律拥护者，史塔最出名的是领导调查，最终导致柯林顿于1998年12月被当时共和党控制的联邦众议院弹劾。

民主党籍的柯林顿隔年躲过联邦参议院弹劾。

史塔1994年获派任为特别检察官，调查柯林顿夫妇涉及的白水案（Whitewater），最后调查扩及到柯林顿与24岁的吕茵斯基丑闻。

所谓的「史塔报告」（Starr Report）记载了柯林顿与白宫实习生吕茵斯基绯闻的细节，柯林顿还因此案被控做伪证及妨碍司法公正。

1998年，「时代」杂志（Time）选出柯林顿和史塔为「年度风云人物」（Men of the Year）。

史塔在37岁时获时任雷根（Ronald Reagan）总统任命为法官，1989年至1993年在老布希（George H.W. Bush）总统任内担任司法部副部长。

他2010至2016年担任贝勒大学（Baylor University）校长。

2020年1月，共和党籍总统川普面临弹劾审判，史塔加入替他辩护的法律团队。

© 2022 AFP