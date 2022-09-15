劳凯利制作儿童色情影片等罪成立 恐面临90年刑期

（法新社华盛顿14日电） 美国知名节奏蓝调歌手劳凯利6月才因多项性侵罪被判处30年徒刑，芝加哥法院的陪审团今天再认定他犯下制作儿童色情影片等6项罪名，劳凯利恐因这些新罪名面临10到90年刑期。

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劳凯利（R. Kelly）曾拿过3座葛莱美奖，被誉为美国节奏蓝调（R&B）天王。

芝加哥联邦法院的12人陪审团在2天内花了大约11个小时做出裁决，认定劳凯利犯下3项制作儿童色情影片罪、3项引诱未成年人罪等6项罪名。

劳凯利曾于2002年遭指控性侵未成年人，不过在2008年被陪审团宣布无罪。

2008年审判时，一名未成年受害人疑似受到威胁和贿赂而拒绝出庭作证，但这名已经37岁的女性如今站上了证人席。

此次开庭审议时，陪审团检视了劳凯利性侵害年仅14岁少女的影片片段。

美联社报导，这段影片是这次审判的关键。2008年，陪审团认定劳凯利无罪，当时他开心流下眼泪，但今天劳凯利听到裁决结果后，对在场旁听者竖起大拇指，除此之外看不出有什么情绪。

美国伊利诺州北区检察官劳许（John Lausch）说：「劳凯利先生对受害者造成的伤害难以估量，我要谢谢他们如此坚强、有毅力且抱着勇气出庭作证。」

宣判劳凯利刑期的日期尚未确定，不过劳许办公室发出一份声明表示，劳凯利会因为这些新的罪名，面临10年到90年的有期徒刑。

© 2022 AFP