德矢言实施稳健对中贸易政策 不再天真

（法新社德国新哈登贝格15日电） 在过度仰赖中国以及中国侵犯人权引发疑虑之际，德国今天矢言实施稳健的对中贸易政策。

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德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）主持完七大工业国集团（G7）贸易部长会议后，在记者会上表示，对中关系里的任何「天真」都「结束了」。

他还说：「我们不论如何都说要贸易、不管社会与人道标准如何的时期结束了。」

哈柏克表示，如同其他国际伙伴，「我们将在欧洲建立稳健的对中贸易政策」。他并承诺会对中国的贸易保护做出回应。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间，西方依赖与中国的贸易明显暴露出来。德国的西方伙伴已开始尝试摆脱这份依赖，也试图拿回关键科技如电池和半导体等的控制权。

俄罗斯入侵乌克兰进一步揭露仰赖外国的危险，这点欧洲在能源方面亲身体会。

G7贸易部长声明的结论表示，「贸易多元化」是「确保供应链完善运作的关键」。

与会的欧盟贸易执委杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告诉法新社：「在扭曲（贸易）、产业补贴和透明度上，中国是疑虑之一。我们必须讨论因应之道。」

© 2022 AFP