暗杀阿根廷副总统未遂 第4名嫌疑人被捕

（法新社布宜诺斯艾利斯14日电） 阿根廷媒体引述司法人员报导，执法当局今天逮捕涉嫌暗杀副总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）未遂的第4名嫌疑人。

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69岁的克莉丝蒂娜．费南德兹1日在住家附近遭行刺未遂，嫌犯持枪近距离朝她头部扣下扳机，疑因卡弹未击发。

警方今天逮捕卡里索（Nicolas Gabriel Carrizo），他据信与当时试图开枪的蒙蒂埃尔（Fernando Andr?s Sabag Montiel）有关系。

蒙蒂埃尔和女友尤瑞阿提（Brenda Uliarte）以及另1名女性先前已遭逮捕。

阿根廷媒体称这4人是「棉花糖帮」，因为他们在街上贩卖棉花糖。

当局指控，35岁的蒙蒂埃尔与23岁的尤瑞阿提「谋划并事前同意」暗杀克莉丝蒂娜．费南德兹。

调查人员调阅尤瑞阿提通联纪录，发现她和21岁的狄亚士（Agustina Diaz）在事件前后都有对话后，昨天逮捕狄亚士。

多家阿根廷媒体引述司法界消息人士报导，尤瑞阿提在写给狄亚士的讯息中说：「我派了（某人）去杀克莉丝蒂娜．费南德兹，没有成功。」

这则讯息是在8月27日发出，调查人员认为，那是他们第一次暗杀失败。

目前还不清楚蒙蒂埃尔的动机，他在犯案当天被捕，尤瑞阿提则是3天后落网。

© 2022 AFP