涉杀害子女将遗体装箱 纽西兰籍妇女在韩国被捕

（法新社首尔15日电） 韩国警方今天表示，他们逮捕了一名被控杀害自己两名子女的妇女，被装入手提箱的这两名儿童遗体，上月在纽西兰被人发现。

广告 继续浏览后续

韩国警方指出，这名42岁嫌犯据报是出生在韩国的纽西兰公民，已经在韩国东南部蔚山市落网，将转送首都首尔以面对引渡诉讼。

韩国警察厅发表声明说：「警方根据嫌犯下落的线报进行跟监并查看监视器画面后，今天在蔚山一栋公寓逮捕嫌犯。」

声明中说：「纽西兰警方指控，嫌犯2018年前后在奥克兰（Auckland）地区杀害自已的两名子女，当时年纪分别是7岁和10岁。」

声明并说：「她被人发现，犯下这起罪行后来到了韩国，至今一直在藏匿中。」

依据韩国媒体报导的影像，这名嫌犯被便衣调查人员押出了蔚山警察局，并用一件棕色大外套遮住脸部。

女嫌穿着破洞牛仔裤和凉鞋，在韩国媒体询问她是否会承认杀人罪行时，她一再表示「我没做这件事」。警方将她押走，并送上一辆警车。

两名遇害儿童的遗体是在今年8月被人发现，当时一个毫不知情的纽西兰家庭在奥克兰附近一场仓库拍卖会中买了一拖车的物品，其中包括装有这两名孩童遗体的手提箱。

纽西兰警方先前表示，这两具童尸可能已保存多年，使得调查工作趋于复杂。

© 2022 AFP