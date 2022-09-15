肯亚政府取消补贴 油价飙新高人民生活困顿

（法新社奈洛比15日电） 东非国家肯亚新任总统鲁托数天前宣誓就职后，大幅削减油价补贴，导致当地燃料价格在今天飙升至历史新高，原本生活就面临困顿的老百姓，接下来的日子更不好过。

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肯亚能源及石油监管局（EPRA）指出，汽油价格上涨20先令（肯亚货币），来到每公升179.30先令（约新台币46元），柴油及煤油价格则分别上涨20和25先令。

肯亚总统鲁托（William Ruto）在就职演说提到，「现有的干预措施看不见任何成果」，他痛批前总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）的补贴政策耗费数十亿先令却未奏效。

根据官方数据，肯亚政府迄今已支出1440亿先令用于燃料补贴，约占今年观光收入的86%。

根据肯亚能源及石油监管局公布的新价格，汽油补贴已经取消，柴油和煤油的补贴额度则减少。

肯亚是东非最具活力的经济体，但当地许多民众陷入困顿，约有1/3人口生活贫困。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和俄罗斯侵略乌克兰战争的冲击，肯亚基本民生物资的价格因此飙涨。

肯亚8月通膨率飙升至8.5%，创下65个月来的高点。肯亚货币汇率则写下120先令兑1美元的历史新低纪录。

当地民众担忧，新的油价涨势可能会使公共服务的相关供应部门提高收费，进一步增加人民生计压力。

© 2022 AFP