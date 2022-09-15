马杜洛：委内瑞拉准备好供应全球石油市场

（法新社卡拉卡斯14日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，委内瑞拉已「准备好」供应因俄罗斯入侵乌克兰而元气大伤的全球石油和天然气市场。

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马杜洛在石油输出国家组织（OPEC）秘书长访问卡拉卡斯期间，举行的一场会议中说：「委内瑞拉已准备好并愿意履行一己之责，以稳定且安全的方式供应全球经济所需的石油和天然气。」

尽管多年缺乏投资和维护导致委内瑞拉石油产量降至历史低点，但马杜洛坚称，委内瑞拉的石油业已经「复苏」。

委内瑞拉目前的产量约为每日70万桶。相较之下，2002年产量则为每日230万桶。

美国先前为了强迫马杜洛下台，曾对委内瑞拉祭出一系列制裁，其中一项2019年的措施，阻止委内瑞拉在美国市场上买卖其原油。委内瑞拉原油占国家收入的96%。

但由于乌克兰战争导致能源价格飙涨，美国总统拜登政府在5月宣布将放宽部分制裁措施。

马杜洛谴责各国对俄国实施他所谓的「不合理」制裁，导致如今这场能源「危机」。俄罗斯挥军入侵乌克兰后，马杜洛是少数公开「鼎力支持」俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的国际人物之一。

© 2022 AFP