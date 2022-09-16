佛州长派包机 送委内瑞拉无证移民到富人岛

（法新社华盛顿15日电） 美国共和党人在11月期中选举前大打移民牌，佛州州长迪尚特派两架飞机，将委内瑞拉无证移民从德州送到麻州富人度假胜地玛莎葡萄园岛。拜登痛批共和党人利用人民操弄政治。

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包括儿童在内约50名移民昨天抵达玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard），从已故总统甘乃迪（John F. Kennedy）到柯林顿（Bill Clinton）等民主党总统都曾到此避暑过，前总统欧巴马（Barack Obama）更在当地买下一栋豪宅。

麻州州议员费南德斯（Dylan Fernandes）说：「包机将移民从德州送往玛莎葡萄园岛。许多人不知道他们在哪里。他们说他们被告知将获得住宅和工作。」

半天后，同样从德州来的两辆巴士，将数十名移民放在副总统贺锦丽（Kamala Harris）于华盛顿特区的住所附近，这是德州共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）为了在移民议题上向民主党人施压，进行为期5个月行动的一部分。

迪尚特（Ron DeSantis）今天在佛罗里达州一场官方活动中说：「我们不是庇护州…我们将为您提供交通协助，让您可以前往绿草如茵的地方。」 美国总统拜登痛批共和党人「利用人民操弄政治」的举动。拜登今晚在国会西裔党团（Congressional Hispanic Caucus）的活动上表示：「他们做的事情完全是错误的。这不符合美国精神，轻率行事。」

© 2022 AFP