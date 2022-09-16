威廉王子：护送女王灵柩 让我想起参加母亲黛安娜丧礼那一刻

（法新社英国山均汉姆15日电） 英国威廉王子今天表示，走在女王伊丽莎白二世灵柩后面，勾起他痛苦的回忆，让他想起十几岁时参加母亲黛安娜王妃（Princess Diana）丧礼的那一刻。

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现在封号为威尔斯亲王（Prince of Wales）的威廉（William）在妻子凯特（Kate）陪同下，在英格兰东部的伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）私宅山均汉姆堡（Sandringham Estate）与留下鲜花悼念女王的民众说话。

天空新闻网（Sky News）新闻画面显示，40岁的威廉告诉一群来看他的民众：「昨天那段路程很艰辛，唤起我一些回忆。」

伊丽莎白二世的灵柩昨天从白金汉宫（Buckingham Palace）移至西敏厅（Westminster Hall）时，威廉与弟弟哈利王子（Prince Harry）一同走在灵柩后面。

1997年，当时只有15岁的威廉与12岁的哈利走在黛安娜灵柩后方的画面，令全世界动容。

威廉和凯特今天花了将近1小时，观看献给伊丽莎白二世的鲜花，并与民众握手。

威廉对一群女性说：「这是其中一个时刻，你告诉自己『我已经做好心理准备了』，但其实还没准备好接受这个事实。」

王室传统上会在山均汉姆堡一起过耶诞节，伊丽莎白二世通常会在这里一直待到隔年2月。

© 2022 AFP