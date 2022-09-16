川普豪宅查获文件 美法官任命独立仲裁员先审阅

（法新社华盛顿15日电） 美国法官今天任命一名独立仲裁员，将先审阅在前总统川普佛州庄园查获的数千份文件，判定其中是否有受行政特权保护的资料。

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法官甘农（Aileen Cannon）裁定，这名所谓的「特别主事官」（special master）将由纽约州联邦法官迪尔里（Raymond Dearie）担任。

美国联邦调查局（FBI）8月8日突袭川普位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）后，川普针对这个史无前的案子要求指派特别主事官，美国司法部（US Justice Department）在上周接受川普提出的人选。

甘农上周颁布一项禁制令，禁止司法部在特别主事官审阅查获文件时，使用这次搜到的任何文件来进行调查 ，包括标记为「机密」的文件。

但司法部认为，应该要将其中一小部分、约100份的机密文件，先交给调查此案的刑事检察官，然后再交给特别主事官。

司法部已提出诉讼，希望能立即让他们恢复检视相关机密文件。

但甘农在今天的裁决中，拒绝解除禁制令的任何一部分。

她驳斥司法部指称她冻结调查的禁令会损害国家安全的论点。

川普面临越来越大的法律压力，司法部表示，机密文件可能遭隐匿，以阻挠FBI调查他可能处理机密文件不当一事。

川普否认有任何不当行为，指控那次突袭是「美国历史上对民主最严重的攻击之一」。

© 2022 AFP