无视外界批评 南非上万少女将为祖鲁王跳芦苇舞

（法新社约翰尼斯堡16日电） 数以万计的裸胸少女明天将在南非祖鲁族新国王的面前表演芦苇舞，但这项历史悠久传统已遭到部分人士的批评，而且新国王的继承合法性也传出纷争。

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每年9月，数以万计的年轻处女来到南非东南部瓜祖鲁那他省（KwaZulu-Natal）农戈马镇（Nongoma）的王宫，参加具有悠久历史的芦苇舞活动。

南非最大族群祖鲁族的新王是47岁的米苏祖鲁．祖鲁国王（King Misuzulu Zulu），他的父亲兹维里提尼国王（King Goodwill Zwelithini）在位长达50年，去年辞世后，他在今年8月的传统仪式上被加冕为国王。

祖鲁族人数占了南非近1/5人口，虽然国王头衔不代表拥有行政权，但祖鲁王对于1100多万族人的道德影响力庞大。

然而，涉及王室两个派系的王位继承纷争仍延续中。 在舞蹈仪式中，每位女孩都会送给新国王一根高大的芦苇，传说如果女孩不贞洁，芦苇就会断裂。

这项张扬少女们女性气质的传统仪式，在历史上源于祖鲁国王在他的臣民中挑选新妃子的盛会。

今年的活动受到热切期待，这将是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来首次举行芦苇舞。

23岁的杜马卡德（Thembalami Dumakade）告诉法新社：「我迫不及待希望这个周末快点到来，我很兴奋。」

但女孩们在跳芦苇舞前，生殖器官要被检查，这项传统先前曾引发人权倡议者的强烈抗议，他们认为这有辱人格，且侵犯隐私。

童贞检查人员之一的恩格贝塞（Nomagugu Ngobese）表示：「如果女孩们愿意，她们有权参加童贞检查，那是她们自己的身体。那些说我们传统已经过时的人们，有权发表自己意见。」

她还说：「但这是我们的文化，我们不必跟任何人商量。」

© 2022 AFP