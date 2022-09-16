白宫峰会登场 美国总统拜登吁团结力抗极端主义

（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登今天在白宫「团结一致峰会」演说中，敦促全国团结一致对抗仇恨犯罪及政治暴力，试图在极端主义抬头之际，展现他作为温和派的价值观。

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白宫「团结一致峰会」（United We Stand Summit）现场高朋满座，拜登说：「我们应该面对善、恶和真相。这是身为大国该做的，而我们就是一个大国。你们必须选择成为充满希望、团结又乐观的国家，而不是充满恐惧、分裂和仇恨的国家。」

拜登再次诉说他之所以决定在2020年总统大选挑战时任总统川普，是因为共和党拒绝谴责新纳粹（neo-Nazi）2017年在维吉尼亚州沙洛兹维尔（Charlottesville）举行的游行。

拜登说：「沙洛兹维尔事件改变了一切，因为我相信我们的诉求是让国家人民团结一致，成为一个美国。」

但他表示，后来发生一连串种族主义暴力事件，包括2015年南卡罗来纳州的查尔斯顿（Charleston）黑人教堂枪击案、2019年德州艾尔帕索（El Paso）针对拉丁裔的大规模枪击案，以及今年5月纽约州水牛城针对非裔美国人的另一起枪击案，都让美国动荡不安。

他向观众表示：「你们当中许多人已经丧失部分心灵和灵魂。」观众当中包括各领域民权运动者、宗教领袖、学者和民选官员。

这次峰会与即将到来的美国期中选举仅相隔8周，共和党期望藉选举拿下国会控制权。

一名白宫官员告诉记者，今天的活动是由共和党和民主党市长共同组成的小组，不是政治性活动，「证明我们能跨越党派界线团结起来。」

© 2022 AFP