美国持续施压 再对俄官员、企业实施制裁

（法新社华盛顿15日电） 为了对俄国侵略乌克兰施予更大压力，并希望阻碍俄国重建其遭受严重破坏的国防领域的努力，美国今天对众多俄罗斯官员和企业实施制裁。

广告 继续浏览后续

法新社报导，监督俄罗斯证券市场业务的高阶官员、一个新纳粹（neo-Nazi）武装组织、乌克兰被占领地区的俄国和亲俄官员，以及一名据信指示将乌国儿童送到俄国的儿童权利官员，都被美国列入这波制裁黑名单中。

俄国军事情报局（GRU）与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的高级经济顾问欧雷希金（Maxim Oreshkin）也同样在这份黑名单上。

与此同时，美国也针对俄罗斯太空、电脑和科技公司进行制裁，以削弱俄国科技发展，并在俄国于乌克兰面临大规模折损后，扼杀其重新整顿军队和现代化的能力。

另有5名俄罗斯官员，因涉嫌支持或协助俄国人窃取乌克兰粮食，而被列入制裁黑名单。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说：「美国持续要求俄罗斯政府为其在乌克兰发动的战争负责。」

他说：「今天被列入名单的对象，从施暴者到有目的性将儿童从乌克兰带走的官员都有，这些例子都是俄国政府无端挑起战争的行为的同义词。」

美国财政部实施制裁的目的是要冻结目标公司或个人在美国管辖范围内持有的所有资产，并禁止美国个人或公司，包括在美营运的跨国银行，与目标公司或个人有业务往来，进而有效地让他们被拒于国际金融市场门外。

制裁也特别针对遭俄罗斯占领的克里米亚（Crimea）司法官员，以及车臣自治共和国领导人卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）的家人，包括他的3个妻子在内。

美国财政部也将俄罗斯的儿童权利总统专员利沃瓦-贝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）列入黑名单。

美国财政部表示，在蒲亭直接领导下，利沃瓦-贝洛瓦负责监督数千名乌克兰儿童被转送到俄罗斯一事。

© 2022 AFP