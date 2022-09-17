上合峰会携手抗西方 蒲亭对俄乌战事仍具信心

（法新社乌兹别克撒马罕16日电） 俄国总统蒲亭与中国国家主席习近平在上海合作组织峰会碰面，有意拉拢中亚与近东国家于一个挑战西方影响力的新国际秩序，蒲亭并表示俄国在乌克兰的行动不受乌军反攻影响。

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但峰会团结很快就遇考验。印度总理莫迪（Narendra Modi）今天于上合峰会与蒲亭场边会谈时，毫不避讳提出批评。他当面告诉蒲亭：「今日不是一个战争年代，我已在电话里跟您说过了。」

此外，尽管上合成员塔吉克与吉尔吉斯两国领袖都在峰会上，但两国部队在边界爆发激烈战斗，传数十人死伤。据传习近平昨天也在与蒲亭峰会时表达对俄乌战事的忧虑。

华府表示，蒲亭回应中印关切俄乌战争的谈话，凸显莫斯科有结束侵乌战事的压力。

2001年成立的上合组织，成员包含中国、印度、巴基斯坦、俄罗斯及中亚的哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克共8国，本届峰会16日结束后伊朗将成为第9个会员，土耳其这次也受邀与会，俄土两国总统也将会谈。

习蒲15日的会谈是今年2月底俄国侵乌后，两人首度面会，这也是习近平自2020年初新冠疫情爆发以来首次出访。在俄乌战事压力日增、北京恼火美国愈加挺台之际，上合峰会被莫斯科视为替代「以西方为中心」的国际场合。

习近平在上合成员国元首理事会发表谈话强调，要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，现已到摒弃零和博弈与集团政治，携手推动国际秩序朝更加公正、合理方向发展的时刻。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在华府发表谈话见缝插针，「我想大家都听到中国、印度方面的表态，这也反映全世界对俄国入侵乌克兰的忧心。我觉得这会让俄国更有解决侵乌的压力」。

但蒲亭在上合峰会后的谈话显示他并不着急，称俄军在乌东顿巴斯（Donbas）地区攻势的脚步未乱，「我们在顿巴斯的作战没停，仍有所推进，只是进展没有很快。但我方依然渐次拿下更多土地。」

蒲亭表示俄国会尽可能赶快终止冲突，但也反控是乌克兰不愿谈判，「（印度）对乌克兰战争的立场和持续表达的关切，这些我都知道。我们会尽力并尽可能让冲突很快结束，不幸的是，唯一问题在对方－是乌克兰领导阶层宣示不愿展开谈判进程」。

蒲亭还声称乌克兰企图在俄国国内制造恐攻，莫斯科势必对此报复，「只要一发生，我们定然回击，绝不坐视。若情势继续照这样发展，答案只会更严厉。我们还没动用到全军，不过目前暂不打算调整」。

© 2022 AFP