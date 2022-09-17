南玛都台风恐为今年最强台 日本严阵以待

（法新社东京17日电） 日本气象厅今天警告，直奔日本南部九州而来的南玛都台风「非常危险」，呼吁九州相关地区居民在台风抵达前尽速撤离。

广告 继续浏览后续

日本气象厅指出，南玛都挟带时速达270公里的狂风暴雨逼近琉球东方400公里的南大东岛。暴风预料将在明天九州的鹿儿岛登陆并带来土石流，接着隔天会往北登陆本州。

日本气象厅预报课长黑良龙太告诉媒体，南玛都台风恐带来空前暴风、大浪和破纪录降雨。

「九州地方有发生迄今未曾经历过的暴风、大浪、满潮及破纪录大雨之虞，因此可能针对九州南部及北部发布特别警报，希望当地民众在入夜及刮起暴风前完成避难，大家都要抱持最高等级警戒。」

今年第14号台风南玛都可能直扑日本九州地方，由于中心气压已降到今年所有台风中最低的910百帕，日本气象厅如临大敌，最快可能在今天傍晚发布史上第3次的台风「特别警报」。

根据气象厅分类，台风可依强度及规模来区分。依强度来看，最大风速在每秒33公尺以上、未满44公尺，属于「强烈台风」；每秒44公尺以上、未满54公尺，属于「非常强烈台风」；每秒54公尺以上，称为「猛烈台风」。

© 2022 AFP