南非总统矢言与拜登合作 坚持与俄罗斯维持关系

（法新社华盛顿17日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）今天同意在健康、安全与气候上与美国总统拜登合作，但警告不要因为非洲国家与俄罗斯维持关系而祭出惩罚。

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俄罗斯今年2月挥军入侵乌克兰，西方国家祭出全面性制裁，但有些国家不愿发言谴责俄罗斯，令拜登政府感到受挫，现在华府将焦点转向拉拢非洲。

数周前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）前往南非，允诺美国将更仔细倾听非洲人的声音；今天，拉玛佛沙在白宫获得拜登罕见的热情款待，两人会面后拜登陪他走到他的座驾。

拜登在椭圆形办公室接见拉玛佛沙时说：「我们真的必须确保我们完全了解对方。我们的伙伴关系至关重要。」

拉玛佛沙说，他寻求与美国在数项议题上合作，包括关于邻国莫三比克的动荡局势等安全问题，以及拜登政府列为首要之务的气候变迁议题。

拉玛佛沙这趟访美行，从与副总统贺锦丽（Kamala Harris）共进早餐拉开序幕，拉玛佛沙感谢美国在对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情上给予「很大的帮助」。拜登政府向全球各地捐出11亿剂疫苗。

拉玛佛沙说，「这趟访问真的是关于加强南非与美国的关系」，又说华府在非洲各地的安全议题上扮演了「重要角色」。

但拉玛佛沙针对美国联邦众议院通过的「打击俄罗斯在非洲的恶意活动法案」（Countering Malign Russian Activities in Africa Act）向拜登提出警告。他说，非洲在强权角力中向来采取不结盟立场，不应该因此遭受「惩罚」。

拉玛佛沙在与拜登会面后跟记者说：「我觉得这将对非洲造成伤害，并让非洲大陆边缘化。我们不应该受到任何人摆布，指挥我们可以跟谁结盟。」

「打击俄罗斯在非洲恶意活动法案」尚未经过美国联邦参议院批准。美国决策者强调，这项法案并未提到非洲国家将面临的后果。

© 2022 AFP