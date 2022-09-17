印尼非法金矿暴雨后坍方 至少7死约20人被埋

（法新社印尼坤甸17日电） 印尼一处非法金矿发生土石坍方，约20人被埋在里面。官员今天说，救难人员已发现7具遗体。

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法新社报导，事发地点在印尼婆罗洲（Borneo）西部的西加里曼丹省（West Kalimantan），当地暴雨造成土石坍方时，罹难者都在光秃秃的山坡上挖掘金矿。

印尼拥有丰富矿产，各地常有未取得开采许可的非法矿区，这些矿区废弃后，会引来当地人在缺乏安全装备的情况下搜寻残余金矿。

在印尼，土石流频频导致矿场事故，尤其是在雨季。

Lembah Bawang地区负责人艾德瑞斯（Adris）今天告诉法新社：「有7人丧命、5人受伤。其他人仍下落不明。」这起事故发生在15日，但因地点偏远，消息并未立即传开。

加里曼丹地区的林地面积因大量砍伐而遭破坏，从而加剧全球暖化效应。

今年4月，印尼北苏门答腊省（North Sumatra）一处悬崖坍塌引发土石流，导致一座非法金矿的12名女矿工丧命。

去年，苏拉威西岛（Sulawesi）巴利吉茂桐县（Parigi Moutong）一座非法金矿场坍方，6名矿工死亡。

2020年，苏门答腊有11名矿工因暴雨引发土石流而丧生。

© 2022 AFP