自非洲引进 猎豹绝迹印度70年后重现

（法新社纳米比亚首都温荷克16日电） 非洲的纳米比亚捐赠给印度8只猎豹预计17日抵达当地。猎豹数十年前于印度绝迹，取得纳米比亚捐赠是印度一个雄心勃勃、想让猎豹在地重现计画一环。

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赠给印度的野生猎豹会先从纳米比亚首都温荷克（Windhoek）北边一个运动场车运到机场，再由一架昵称「猫儿专机」的波音747包机飞11小时到印度。

8只猎豹抵达后，印度总理莫迪（Narendra Modi）17日会在他72岁生日当天亲迎，还将在专为这批猎豹所设库诺国家公园（Kuno National Park）亲手为它们开启大门。

库诺国家公园位于新德里南方320公里，当地因有大片草原和许多可供猎豹猎捕的野生动物，因而获选成立面积750平方公里的保育公园。

按印度负责与纳米比亚接洽的高级专员亚格拉沃（Prashant Agrawal）说法，这次是全球首度执行猎豹「跨洲」迁移。

印度这项重新引进猎豹的计画10多年前即已酝酿，初步的讨论与构想更始于1990年代。印度曾是猎豹故乡之一，但在1952年宣告在当地绝迹。亚洲猎豹曾遍布中东、中亚与印度，如今仅少数在伊朗。

印度在最高法院裁准非洲猎豹（印度猎豹的近亲）「可基于实验，而引入国内精心选择的处所定居」后，当局2020年起便努力引进。

引入印度的8只猎豹为3公5母，母豹年介2至5岁、公豹则介于4.5岁至5.5岁之间，每只都会配戴卫星追踪的套环。

捐赠方纳米比亚是屈指可数仍有野生猎豹的几个非洲国家之一。

© 2022 AFP