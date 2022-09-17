英女王逝世 600个最爱品牌恐失去王室认证

（法新社伦敦17日电） 英国女王伊丽莎白二世过世后，她生前最喜爱的600个品牌可能失去王室认证（Royal Warrant），现在必须等待新王查尔斯三世（King Charles III）认可。

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法新社报导，福南梅森（Fortnum & Mason）的茶叶、Burberry的招牌格纹风衣、吉百利（Cadbury）的巧克力，甚至扫把和狗食的制造商，皆面临失去王室认证的可能。

假使品牌没有得到新王的核准用章，就必须在2年内移除这个象徵它们受英国王室青睐的荣耀标志。

查尔斯三世未登基之前、还是威尔斯亲王时，自己也颁发了超过150个王室认证品牌。

王室认证就是高品质的象徵。根据王室认证持有人协会（Royal Warrant Holders Association），收到王室认证的品牌「有权力在它们的商品、包装、信封、广告、工厂和车辆上，适当展示皇家纹章」。

对于某些厂商而言，王室认证是一大卖点，尽管难以计算能具体提高多少销售额。

Fortnum & Mason拿到两项王室认证，一项是伊丽莎白二世认证的杂货与食品供应商，威尔斯亲王则认证其为茶叶商与杂货商。

这家伦敦的高档食品百货公司表示，「我们很自豪于1954年获得女王陛下认证，并在她有生之年替她及王室家族服务」。

Fortnum & Mason和英国王室有悠久渊源，在1902年替英国国王爱德华七世调配了Royal Blend茶款。

唐宁（Twinings）同样有女王和威尔斯亲王颁发的茶叶与咖啡商王室认证。

其他获得女王颁发王室认证的品牌还有宝力酒（Dubonnet）。这是一种以红酒为基底的开胃酒，女王最爱的鸡尾酒主要就是用宝力酒和琴酒调制而成。

从1968年就替女王制造手提包的Launer也面临失去王室认证的可能性。

不过，经典老牌Barbour生产的外套特别适合英国乡间天气，获得女王和查尔斯亲王的双重认证。

拥有宝力酒的法国酒商Pernod Ricard国际营销部总经理波塔（Christian Porta）告诉法新社，对于在大众印象中总是与女王连结在一起的品牌而言，王室认证的重要性「高于一切，那是对专业和传统的认证」。

有些消费品牌同样拥有王室认证，例如以番茄酱和英国人热爱的�h豆罐头闻名的亨氏（Heinz）。

还有生产早餐谷物的家乐氏（Kellogg's）。这家美国公司在英国的发言人惠勒（Paul Wheeler）表示，「能够和英国有这么强的连结非常棒」。

他表示，在女王在位的70年间，家乐氏不间断提供商品给英国王室。「我们以前会有一辆特别货车，从工厂直送商品给王室。」

获得王室认证不需要任何费用，供应商会继续以商业方式提供服务，王室成员也可以自由使用其他供应商的产品。

王室认证每5年就会重新审核一次，更新认证的标准相当严格。惠勒表示，「你不仅要提供好的服务，还要展现你是一家良心企业」，尤其在人权方面。

© 2022 AFP