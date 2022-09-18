塔利班关闭女子中学满一年 联合国抨击并呼吁开放

（法新社喀布尔18日电） 塔利班去年重掌阿富汗政权后，关闭女子中学，禁止女孩受教育。这项政策上路今天满一年，联合国抨击该禁令「悲哀又不道德」，同时呼吁塔利班政府重新开放女孩就学。

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伊斯兰基本教义派组织塔利班（Taliban）去年8月重掌阿富汗政权，几周后的9月18日，当局宣布开放男中学生重返校园，却禁止女中学生到校上课。

联合国驻阿富汗援助团（UNAMA）表示，塔利班执政后，已有超过100万名女孩受教权被剥夺。

UNAMA代理团长波策尔（Markus Potzel）在声明中指出，「这是个悲哀、不道德、完全可避免的周年」。他还说，「这禁令深刻伤害到这一世代的女孩和阿富汗的未来」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁塔利班政府撤销禁令。他在社群网站推特（Twitter）上说，「（女孩们）一整年丧失掉的知识和机会，她们永远要不回来了」。

几位塔利班官员表示，这项禁令只是暂时的，不过他们却老是为关闭学校找一堆藉口，从经费不足到按照伊斯兰教义重订课纲需要时间，不一而足。

强硬派伊斯兰主义团体塔利班曾在1996至2001年间统治过阿富汗。去年，在外国部队混乱撤离阿富汗之后，塔利班于8月15日重掌政权，承诺会改走较温和的路线。

不过几天后，执政当局随即对女孩和妇女实施各项限制，严厉贯彻伊斯兰戒律，把她们逐出公共生活。

除了关闭女子中学，塔利班政府也禁止妇女从事公职，并下令她们在公共场合要包紧全身，最好是穿着可以罩住全身上下的传统罩袍波卡（burqa）。

© 2022 AFP