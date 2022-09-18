女性也能当总统 墨西哥市长放眼缔造历史

（法新社墨西哥市17日电） 各路参选人已准备就绪，准备取代现任墨西哥总统罗培兹欧布拉多登上大位。当中，首都墨西哥市市长放眼成为墨国史上首位女元首。

广告 继续浏览后续

墨西哥2024年7月才要举行总统选举，竞选活动尚未正式起跑，但角逐者已开始暖身。

墨西哥市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）是专攻能源工程的博士，也是现任总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的核心盟友。她与现任外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）都盼能赢得执政国家复兴运动党（Morena）的提名，角逐总统宝座。

薛恩鲍姆近期到首都外会见支持者时说：「女性可以成为太空人、律师、副州长，以及一个共和国的总统。」

国家复兴运动党党员将于2023年选出总统候选人。民调显示，他们选出来的这个人选，将会是国家复兴运动党再执政6年的大热门。

墨西哥民意测验机构Enkoll于8月底公布的民调显示，35%受访者偏好60岁的薛恩鲍姆扛下国家复兴运动党总统候选人重任，26%挺62岁的厄伯拉特。

民调同时显示，82%受访者表示愿意选出女总统。这对素有大男人文化的墨西哥来说，堪称重大转变。

然而，Poligrama于本月6日公布的另一项民调显示，薛恩鲍姆与厄伯拉特支持度不相上下。

现任总统罗培兹欧布拉多曾说，无论谁赢得党提名，他都会给予支持；但他多次力挺薛恩鲍姆，形容这位墨西哥市长「清廉」，并赞她是一位「有信念」之人。

© 2022 AFP