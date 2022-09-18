瞄准俄罗斯 美国主张改革联合国安理会

（法新社纽约联合国总部18日电） 对联合国本身结构感到不满，几乎可说是联合国（UN）会员国最常提出的议题之一。无论是美国的友邦或对手国，都正在诉求强大的联合国安全理事会（UNSC）进行改革。

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正当世界各国领袖准备在联合国年度大会齐聚，改革的呼声来自一个令人意想不到的国家--美国。原因是华府寻求让俄罗斯为入侵乌克兰负起责任，但俄国在联合国安理会享有否决权，令美方大感不满。

西方列强已经仔细研究过联合国的相关程序规则，以确保俄罗斯不会封杀安理会会议；它们转为诉求联合国大会对俄罗斯提出谴责，因为193个成员国在大会中都各有一票权利。

俄罗斯2月底开始轰炸较小邻国乌克兰时，联合国安理会向世人展现它无能的一面：外交官们只能在会议中接续朗诵预写好的声明。

但美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在最近一场演讲中表示，拥有联合国安理会否决权的英国、中国、法国、俄罗斯和美国这5个常任理事国，背负维护标准的特殊责任。她并承诺，美国只会在「罕见、特殊的情况」下，行使安理会否决权。

汤玛斯-葛林斐德还说，任何常任理事国为了替自身侵略行为辩护而行使否决权，便失去了道德权威，应该被究责。

然而，俄罗斯和中国对美国的这番说法嗤之以鼻。美国在前总统小布希（George W. Bush）任内，曾无视联合国安理会存在迳行入侵伊拉克。

汤玛斯-葛林斐德承认，美国并非总是达到常任理事国应有标准。但她指出，自2009年以来，华府仅动用过4次否决权，其中3次都是为了支持以色列；而俄罗斯则动用了26次。

总部位于比利时布鲁塞尔的非政府组织（NGO）「国际危机组织」（International Crisis Group，ICG）联合国事务专家高文（Richard Gowan）表示，美国对于联合国安理会的「功能失调」真正感到忧心。

「不过，这也是一种让中国和俄罗斯难堪的巧妙方法。」高文说：「因为大家都知道，对于改革安理会这个构想最为敏感的国家，就是俄罗斯和中国。」 联合国安理会现有常任理事国，反映了第二次世界大战结束时的权力动态，当时也是俄罗斯国家认同形成的至关重要历史时刻。但乌克兰最近提出一个新颖论点，指常任理事国席位应属于前苏联，而不是俄罗斯。

至今推动联合国安理会改革的最大一次行动，是二战结束60周年时，当时巴西、德国、印度和日本联合争取成为常任理事国。但中国强烈反对同处东亚的强国日本拥有安理会否决权，尽管日本是仅次于美国的联合国最大捐助国之一。

美国几位前总统曾口头表示支持安理会改革，但未付诸行动。长期以来，华府支持观点与美国经常一致的盟邦日本应有常任理事国席位。美国前总统欧巴马（Barack Obama）任内访问印度时，也曾对于给予印度常任理事国席次表达基本支持。

高文指出，若美国现任总统拜登（Joe Biden）提出明确呼吁，推动安理会改革的行动将立即再起；但他也说：「我的感觉是，美国人对于这项议题并非真正有预设结果。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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