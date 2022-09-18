衣索比亚内战扩散 传邻国厄利垂亚发布军队动员令

（法新社奈洛比18日电） 英国与加拿大政府表示，非洲东部国家厄利垂亚（Eritrea）当局为因应南方邻国衣索比亚北部战事再起，已要求自身武装部队动员。

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衣索比亚当局与泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front，TPLF）间的战事8月再起，粉碎了今年3月达成的停火协议，也使得双方接近2年交战能够和平解决的希望破灭。

泰格瑞当局此后曾表达愿意在非洲联盟（African Union）带领下进行谈判，但衣索比亚政府仍未公开予以回应，仅表示依旧「致力于」非洲联盟领导的和平程序。

交战双方皆指控对方先开火，战事已从衣索比亚泰格瑞省南部朝北方与西方扩散到其他前线，并卷入内战初期支持衣索比亚政府军的厄利垂亚部队。

英国与加拿大政府16日晚间发布旅游警示，表示厄利垂亚当局已发布军队动员令，呼吁在当地国人尽量勿移动。

加拿大政府警告国人，厄利垂亚当局可能临时在全国实施更多安全措施。英国的警示则说，厄利垂亚政府是在14日发布动员令，「此时您应该格外警戒」。

厄利垂亚是世界最封闭的国家之一，至今未对相关报导发表评论。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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