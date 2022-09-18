超级台风南玛都直扑日本 瞬间强风堪比龙卷风

（法新社东京18日电） 日媒将今年第14号台风南玛都称为「史上最强等级」台风，其最大瞬间风速堪比龙卷风，包括鹿儿岛县日置市、出水市及西之表市等地方政府，已对5万4616个家户、共11万2346人发布最高警戒等级的「紧急安全确保」。

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南玛都（Nanmadol）目前属于日本气象厅定义的「大型非常强烈台风」，也被美军联合台风警报中心（JTWC）认定为「超级台风」。

根据日本气象厅今天上午10时最新一波观测，南玛都中心位置目前位于日本鹿儿岛县屋久岛南南东方约50公里海面上，正以每小时25公里速度朝北北西移动，目前中心气压925百帕、近中心最大风速每秒50公尺、最大瞬间风速每秒70公尺、风速每秒15公尺以上暴风半径范围750公里。

日本气象厅预测南玛都今晚到9月19日将最接近或登陆九州地方，并可能在19日上午东转横越本州岛，对日本多数地区带来影响。

截至今天上午11时，包括鹿儿岛县日置市、出水市及西之表市等地方政府，已对5万4616个家户、共11万2346人，发布最高警戒等级的「紧急安全确保」，呼吁尚未避难或身处危险场所的民众，立即采取确保生命安全的最佳行动。

宫崎县都城市政府今天上午也针对辖内山之口地区230个家户、共379人发布「紧急安全确保」。

截至今天上午9时止，包括鹿儿岛市、宫崎市、熊本县天草市等地，总计已针对119万6500多个家户、共约246万6600人，发布警戒等级次高的「避难指示」。

其中在宫崎市的部分，已有避难所出现客满情况，让宫崎市政府持续开设避难所供民众避难。

南玛都正逐步接近鹿儿岛市，当地风雨逐渐增强，预料今天中午过后风雨将更为强劲。

气象厅过去只对冲绳县发布过两次台风「特别警报」，这次是首度针对冲绳以外的地区发布「特别警报」。预估南玛都今天午后到9月19日上午将最接近九州，甚至也有可能登陆九州。（译者：黄名玺/核稿：蔡佳敏）

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