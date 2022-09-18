通膨堪忧 美国联准会本周料将再度大幅升息

（法新社华盛顿18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）准备于本周再度大规模升息。日前公布的最新数据显示美国通货膨胀情况堪忧，证实央行有必要继续采取激进作为。

广告 继续浏览后续

尽管近几周欣见汽油降价，物价飙涨使得通膨年增率创40年来新高，仍使美国消费者和企业苦不堪言。

上周公布的8月分消费者物价指数令人失望，内容显示，住房、食品、医疗成本仍持续攀升。若减去波动度较大的食品和能源价格部分，所谓的核心通膨率增速变快。

美国家庭已在苦苦挣扎。这波物价成长起初是因为全球第一大经济体美国脱离疫情而造成高需求，同时供应链却大乱。而中国封城防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病），加上俄罗斯入侵乌克兰导致能源、粮食价格飙涨，又使得涨价情况恶化。

政策决定者担心的不只是当前的高通膨，还害怕消费者与企业开始预期涨价将变成永久常态，这可能引发危险螺旋和一种称为停滞性通货膨胀（stagflation）的现象。

这份恐惧促使联准会早早大幅升息，而非依循惯常路径，拉长时间小幅度逐步行动。

联准会今年已4度调高基准贷款利率，包括6月、7月连两度升息0.75个百分点（3码），目的是提高借款成本和冷却需求。此举带来的冲击是，房贷利率自2008年以来首度突破6%。

预料联准会结束为期两天的政策会议后，21日将作出第3度大规模升息的结论，一些人还说联准会可能采取更大幅度动作。但人们愈来愈忧心激进作法可能使美国经济陷入衰退，继而波及全球。

毕马威会计师事务所美国分所（KPMG US）首席经济学家史万克（Diane Swonk）解析，8月核心通膨率火热，使联准会面临更大压力，得在下一场会议升息整整一个百分点，而非0.75个百分点。

史万克表示：「这会是最艰难、最富政治意味的决策之一，象徵联准会迈向实质性衰退的第一步。」

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）已表明他愿意冒经济衰退的风险。事实上，联准会也必须冒险，以避免一种更可怕的结果：重演1970年代和1980年代初期通膨失控的破坏性局面。

© 2022 AFP