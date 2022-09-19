乌克兰收复东部失土 俄军刑求民众案例纷浮现

（法新社乌克兰库皮扬斯克19日电） 乌克兰军队收复东部地区大片失土后，伊久姆（Izyum）男子钦迪（Mykhailo Chindey）叙述遭俄军刑求的痛苦回忆。

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67岁的钦迪告诉法新社，被抓的「第2天，他们就打断我的手臂。1名士兵抓住我的手，另1人用金属棒打我手臂。他们几乎每天都会对我施虐两小时」。

他说：「我在某个时间点失去知觉。我流了很多血，他们还打我的脚跟、背部、腿部和肾脏部位。」

在伊久姆一家医院，钦迪开始小心翼翼地重新走路。

他说，基辅军队轰炸他家附近的一所学校，造成「许多」占领当地的俄军死伤后，他随即遭到逮捕。

当局怀疑钦迪向乌国士兵提供攻击座标，调查人员要求他透露与乌军的所有通话内容。

钦迪表示：「他们用袋子罩住我的头，把我带到某个地方。当他们把袋子拿掉后，我认出那个地方，就是伊久姆的警察局。」

钦迪的经历只是最近从乌东传出，民众遭俄军刑求和任意拘留的案例之一。

基辅部队本月在反攻中光复了多个城镇，包括伊久姆、巴拉克列亚（Balakliya）和库皮扬斯克（Kupiansk）。

乌克兰警察首长16日表示，当局在东北部哈尔科夫（Kharkiv）先前由俄军控制的地区发现了10多个「刑求室」。

钦迪带法新社记者看一间狭小潮湿的地下室牢房。他说，在乌军抵达前，他与多达7名囚犯被关押在里面12天。众多拘留者被关在两层地下室的10多间牢房。

钦迪说，「我可以听到其他人遭到审讯，每天24小时都可以听到尖叫声」，1名男子在牢中丧命。

在警局1楼，1名年轻官员从乌国第二大城哈尔科夫前来调查战争罪行。

这名不愿透露姓名的官员坦言：「我们还有很多工作要完成。」

调查人员必须检查所有证据，以便与基辅郊区布查（Bucha）和其他可能出现战争罪行之处发现的证据进行比较。

这名官员说，18日抵达伊久姆的调查人员将检视民众所说的刑求案例，他们将在那里停留4到5天。（译者：施施/核稿：陈政一）

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