伊斯坦堡反LGBTQ游行 诉求禁止同性恋维权团体

（法新社伊斯坦堡19日电） 土耳其反同志人士昨天在伊斯坦堡集会，呼应保守派团体的诉求。参与游行的群众高举诸如「保护你的家庭和你的世代」等标语，要求对同性恋和变性人维权团体予以禁止。

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许多支持亲土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）团体的妇女蒙着脸，挥舞「向没有性别的社会说不」、「爸爸+妈妈+小孩=家庭」等标语。

民众在传统上立场保守的伊斯坦堡法蒂赫区（Fatih）展开集会。在此之前，土耳其广播电视最高委员会（RTUK）认定这场活动「符合公共利益」，因而批准主办单位可以透过电视广告为活动进行宣传，引发人权团体强烈抗议。

反对这场游行的群众在网上透过社群媒体反唇相讥。有人留言写道，「拒绝仇恨游行」，表达和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别者及酷儿）支持者站在同一阵线。

土耳其于1858年就将同性恋除罪化，但是社会上普遍仍对同性恋存在偏见，包括艾尔段领导的执政党正义发展党（Justice and Development Party）。同性伴侣关系在土耳其并不合法。

一名部长曾说同性恋者「精神错乱」。

伊斯坦堡同志骄傲游行2014年曾吸引10万人参加，不过之后当局却以安全问题为由而禁止类似集会。试图集会的群众得对抗严厉限制，包括遭到逮捕。

6月的同志游行就有超过200人在警方镇压下被捕。

© 2022 AFP